Konya'da Galerici Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Galerici Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Geniş Video İzle

Konya'da bir esnafın silahlı saldırıda hayatını kaybettiği iş yerinde 5 ay önce başka bir cinayet yaşandı.

21.11.2024 01:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 ay önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde, galerici silahlı saldırıda öldürüldü

KONYA - Konya'da galericilik yapan iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı aynı dükkanda ise geçtiğimiz mayıs ayında 1 mimarın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Mahallesi Türkerler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Muhammed Paytar'a ait iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler geldi. 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Muhammed Paytar ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi iş yerine gelen kişiler tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Muhammed Paytar ve 1 kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Paytar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 1 kişinin ise tedavisi ise sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı aynı dükkanda ise 5 ay 5 gün önce geçtiğimiz mayıs ayında 1 mimarın çıkan silahlı kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya\'da Galerici Silahlı Saldırıda Öldürüldü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Galerici Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 02:19:24. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Galerici Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.