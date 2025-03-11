Konya'da Genç İnşaatın Bodrumunda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Konya'da Genç İnşaatın Bodrumunda Ölü Bulundu

4 gündür kayıp olan genç Oktay Doğan, inşaatın bodrumunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.03.2025 16:12
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Konya'da günlerdir evine gitmeyen genç inşaatın bodrumunda ölü bulundu

KONYA - Konya'da 4 gündür evine gitmeyen ve ailesi tarafından aranan genç evinin bulunduğu sokak üzerindeki inşaatın bodrum katında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gündür evine gitmeyen Oktay Doğan (19), ailesi tarafından aranmaya başladı. Aile üyelerinden bir kişi sokak üzerinde bulunan inşaatın bodrumuna bakması üzerine Oktay Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, Doğan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından ölüm nedenin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, Oktay Doğan'ın olayın yaşandığı inşaatın bodrumunda uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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