Konya\'da Genç Ölü Bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde 19 yaşındaki Oktay Doğan'dan haber alınamadı. 4 gündür evine gitmeyen Doğan, ailesi tarafından aranmaya başladı.

İNŞAATTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aile üyelerinden bir kişi sokak üzerinde bulunan inşaatın bodrumuna bakması üzerine Oktay Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, Doğan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından ölüm nedenin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Öte yandan, Oktay Doğan'ın olayın yaşandığı inşaatın bodrumunda uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.