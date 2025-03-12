Konya\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlerle mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda tespit edilen bir otomobil, Antalya yolu girişinde durdurulmak istendi. Araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak şehir merkezi istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil kaldırıma çarparak durduruldu. Otomobil içerisinde bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs, araçtan inerek farklı yönlere kaçmaya çalışırken polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin Suriye uyruklu olduğu, otomobili dönüşümlü olarak kullandıkları ve Antalya-Konya arasında kaçak göçmenleri taşıma karşılığında bin 200 dolar ücret aldıkları öğrenildi. Ayrıca, yakalanan şüphelilerden M.A.N.'nin yapılan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgusunda; 3 farklı dosyadan arandığı ve 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Araç sürücüleri M.A.N. ve A.E.C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimliksiz olduğu belirlenen 2 Filistin uyruklu şahıs ise emniyet yetkililerince sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - KONYA