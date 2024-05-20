Konya'da hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpışması: 2 yaralı

Konya\'da hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpışması: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, bisiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.05.2024 13:59
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Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karapınar ilçe merkezi Adana Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolu üzerinde bulunan Mustafa Kemal Kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi olan U.A.K. idaresindeki elektrikli bisiklete M.K. idaresindeki 42 JK 104 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten savrulan sürücü U.A.K. ile yolcu olarak bulunan amcasının oğlu A.C.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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