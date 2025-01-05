Konya'da Hakemleri Taşıyan Araç Devrildi - Son Dakika
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Konya'da Hakemleri Taşıyan Araç Devrildi

Konya\'da Hakemleri Taşıyan Araç Devrildi

Amatör futbol maçı, hakemler kazayı yara almadan atlattığı için ertelendi.

05.01.2025 15:13
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Konya'da hakemleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasının ardından amatör müsabaka ertelendi.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Amatör Küme Süper Grup'ta bugün Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde oynanması planlanan Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor müsabakasını yönetecek hakemler ile maçta görev yapacak gözlemci yolda otomobilleri ile trafik kazası geçirdi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 KC 991 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda devrilerek ters döndü. Araçta bulunan gözlemci F.D., hakemler M.B., S.E. ve S.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi. - KONYA

Kaynak: İHA

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