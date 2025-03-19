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Konya'da Kar Yağışı Başladı

Konya\'da Kar Yağışı Başladı

Konya'da kar yağışı etkili oldu, polis ve karayolları ekipleri tedbir aldı.

19.03.2025 11:40
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Konya'da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Kar, Konya'nın bazı şehirlerarası karayollarında yer yer tipi şeklinde etkili olurken, polis ekipleri de tedbirlerini artırdı.

Konya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı şehirlerarası kara yollarında yer yer tipi şeklinde etkili olurken, polis ekipleri de tedbirlerini aldı. Saat 09.40 itibariyle Konya Afyonkarahisar Kara yolu kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle il merkezinden Sarayönü yol ayrımına kadar karayolları ekiplerinin gerekli çalışmaları yapması için tüm araçlara trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri Konya şehir merkezi çıkışında tedbir alarak araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol saat 10.15 itibariyle ulaşıma açıldı.

Ekiplerin çalışması sırasında yolun ulaşıma kapatıldığı kavşakta bekleyen sürücüler ise kar yağışından oldukça memnun olduklarını söyledi. Polis ve karayolları ekiplerinin şehirlerarası yollarda kontrolleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika

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