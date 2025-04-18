Konya\'da Koca, Karısını Bıçakladı

Konya'da karısını çocuğunun yanında bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kendini bıçaklayan koca. hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli koca, "Sürekli kavga ediyorduk, tartışma sonrası bir anlık olay" diye kendini savunurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede oturan 4 çocuk sahibi 34 yaşındaki Sami M. ile eşi 32 yaşındaki Diyana M. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Sami M., mutfaktan aldığı bıçakla karısını evde bulunan 4 yaşındaki çocuğunun yanında bıçakladı. Sami M. daha sonra kendisini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı karı koca ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sırasında kendini yaralayan Sami M., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Sami M.'nin "Sürekli kavga ediyorduk. Tartışma sonrası bir anlık olay" diye kendini savunduğu öğrenildi. Şüpheli koca Sami M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sami M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA