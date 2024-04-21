Konya\'da minibüs devrildi, sürücü yaralandı

İstanbul Maltepe'de oyuncak ayıya uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

İstanbul Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs, evinde yapılan aramalarda pelüş oyuncak ayının içinden uyuşturucu madde çıktığı için gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise marihuana, kokain, ruhsatsız tabanca, nakit para ve fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi.