Konya\'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beyşehir- Antalya Kara yolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 LFY 56 plakalı otomobil Yeşildağ Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilerek ters dönen aracın sürücüsü ile yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan kişiyi yaptığı çalışmayla çıkardı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA