Konya'da Suç Örgütüne Operasyon

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Konya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' suçuna yönelik Konya merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Toplam 19 ikamet, 3 iş yeri ve 4 araçta yapılan aramalarda; 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 31 adet fişek, 28 kartuş, 1 kelepçe ve 3 şarjör ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 21'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA