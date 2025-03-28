Konya'da Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Konya'da Trafik Denetimleri Artırıldı

Konya\'da Trafik Denetimleri Artırıldı

Konya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı, kameralarla takip sağlanacak.

28.03.2025 10:56
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Konya'da bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanması beklenen noktalarda trafik polisleri denetimleri artırdı. Yoğunluk için oluşturulan Trafik Anlık İzleme ve Takip Merkezinde 5 bin 73 kamerayla şehrin her noktasının takip edileceğine dikkat çeken trafikten sorumlu Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, en çok trafik kazasına sebep olan aşırı hız, hatalı şerit değiştirme ve cep telefonu kullanımıyla ilgili sürücülere uyarıda bulundu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kent merkezinde oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. Bayram tatili boyunca kent merkezinde 84 ekip, 273 personel huzurlu ortam ve sağlıklı trafik için görev alacak. Yoğunluk için oluşturulan 'Trafik Anlık İzleme ve Takip Merkezi üzerinden 5 bin 73 kamerayla şehrin her noktası takip edilecek. Şehir merkezinde farklı uygulama noktalarında denetim yapan trafik polisleri, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve cep telefonu ile ilgilenerek araç kullanmamaları gibi konularda uyarılarda bulundu.

"5 bin 73 kamerayla şehrimizi takip edeceğiz"

Bayram tatili boyunca şehir merkezinde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğine dikkat çeken trafikten sorumlu Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, "Trafik Şube Müdürlüğünce ilimizde bayram nedeniyle alınacak tedbirlerimize 26 Mart itibariyle başladık, 6 Nisan 2025 tarihine kadar da devam edeceğiz. Bu tedbirler çerçevesinde 58 kavşak, 84 ekibimiz, 13 motorize şahin unsurumuz, 32 yaya görevlimiz olmak üzere toplam 273 personelle trafik tedbirlerinde yollarda olacağız. Konya şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan Bedesten, Aziziye, Kadınlar Pazarı yine Üçler Mezarlığı ve diğer vatandaşlarımızın ziyaret için kullanacağı kalabalık noktalarda trafik tedbirlerimizi almış olduk ve görevlilerimiz o noktalarda trafik düzeni sağlıyor. Bu tedbirlerimize ilave olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzün merkezinde oluşturulmuş Trafik Anlık İzleme ve Takip Merkezimizde 5 bin 73 kamerayla şehrimizi takip edeceğiz. Yoğun olan noktalara ilimiz merkezinde 5 ayrı noktada görevlendirdiğimiz çekiciyi anında sevk ederek herhangi bir aksaklığa mahal vermeyeceğiz" dedi.

"Amacımız sürücüleri denetlemek değil, onların kurallara uymasını sağlamak"

Sürücülerin kurallara uyması konusuna dikkat çeken İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, "Yine şehirlerarası otobüs terminalimizde tedbirlerimizi fazlasıyla aldık. Buradan şehirlerarası yola çıkacak ve otobüslere binecek yolcularımızın tamamına tavsiyemiz, emniyet kemerlerini mutlak takmaları ve kural ihlallerine karşı şoförlerimizi mutlak suretle uyarmalarını istiyoruz. Araç kullanacak olan vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Bayramın bayram tadında devam etmesi için azami gayreti göstereceklerini ve bütün kurallara riayet edeceklerine sonuna kadar inanıyoruz. Bizim amacımız sürücüleri denetlemek değil, onların kurallara uymasını sağlamak, bunun için de yollarda olacağız" şeklinde konuştu.

"Bir kural, bir ömür' bilinci ile her kurala mutlak surette uyulmalı"

Kazalara neden olan noktaları sıralayan Ercan, "Bir kural, bir ömür' bilinci ile her kurala mutlak surette trafiği kullanan bütün yayalarımızın, sürücülerimizin uymasını özellikle rica ediyoruz. Bizim yaptığımız analizlerde de en çok trafik kazasına sebep olan ana unsurlardan birisi, aşırı hız, hatalı şerit değiştirme ve cep telefonu gibi bu noktada da vatandaşlarımızın daha fazla dikkat edeceğine inanıyoruz. Biz de denetimlerimize devam edeceğiz bu konuda. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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