Konya\'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karahamzalı - Kulu Makas Kavşağı arasında bir petrol istasyonu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Ş.A.'nın kullandığı 06 KHF 61 plakalı otomobil, petrol istasyonuna döneceği sırada aynı istikamete gitmekte olan ismi sürücüsünün ismi alınamayan 06 BM 4461 plakalı kamyon otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.A. ve araçta bulunan S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA