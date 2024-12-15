Konya\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Konya'da otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya Karayolu Derebucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 07 BCM 92 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Beyşehir'den Antalya istikametine seyir halinde iken Derebucak Devlet Hastanesi yakınlarında kontrolden çıktı. Refüje çıkıp trafik levhasına çarpan otomobildeki sürücü ve yolcu olarak bulunan M.A., R.A., Ö.F.A., G.K. (4), Z.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Z.A., yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA