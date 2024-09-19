Köpek Saldırısında Yaralanan Çocuk Taburcu Oldu - Son Dakika
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Köpek Saldırısında Yaralanan Çocuk Taburcu Oldu

Köpek Saldırısında Yaralanan Çocuk Taburcu Oldu

İzmir'de okuldan dönen bir çocuk sokak köpeğinden yaralandı, hastanede tedavi edildi.

19.09.2024 13:01
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde okuldan eve giderken bir sokak köpeğini okşayan çocuk, köpeğin kendisine saldırması sonucu yaralandı. Kamera tarafından da görüntülenen olayda sokaktaki bir vatandaş tarafından kucaklanarak kurtarılan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay 13 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Yurdoğlu Mahallesi 3946 sokak üzerinde meydana geldi. İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki B.L., okuldan eve dönerken sokakta bir köpeği görerek sevmek istedi. Başını okşadığı sırada üzerine atlayan köpek, küçük çocuğu başından ve kulağından ısırarak yaraladı. Bu esnada çocuğun yanından bulunan bir vatandaş, çocuğu kurtarırken kulağında 1 santimetrelik yırtık oluşan ve kafasına 4 dikiş atıldığı öğrenilen çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan çocuk tedavisinin ardından, taburcu edildi.

Korku dolu anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde başını okşadığı köpeğin B.L.'ye saldırı anı, bu esnada bir vatandaşın da araya girerek köpeği durdurduğu, ağlayan çocuğun başını tutarak yardım istediği ve vatandaşın çocuğu olay yerinden uzaklaştırdığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köpek Saldırısında Yaralanan Çocuk Taburcu Oldu - Son Dakika

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