Körfez'de şiddetli patlama
KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir rafineride şiddetli patlama meydana geldi. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir rafineride şiddetli patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, ekipler olay yerine sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Körfez'de Rafineride Patlama - Son Dakika
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