Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde yaşanan parlamada yanan 4 işçi taburcu edildi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yaşanan parlamada 4 işçi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçiler bugün taburcu edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Körfez'deki Tesis Patladı, 4 İşçi Taburcu Edildi - Son Dakika
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