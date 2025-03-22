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Korsan Taşımacılığa Ceza

Korsan Taşımacılığa Ceza

Ardahan'da korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 27 bin lira ceza kesildi, aracı men edildi.

22.03.2025 15:40
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Ardahan'ın Hanak ilçesinde korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücünün aracı trafikten men edildi. Sürücüye 27 bin 944 lira ceza kesildi.

Ardahan-Hanak kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, M.Ö. yönetimindeki otomobili durdurdu. İncelemede, yetki belgesi olmadan aracıyla korsan taşımacılık yapan M.Ö'nün, üzerindeki ehliyetin kendisine ait olmadığı ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Kullandığı araç 15 gün trafikten men edilen ve 27 bin 944 lira ceza kesilen sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Korsan Taşımacılığa Ceza - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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