Kovalamaca Sonucu Yakalandı

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'Dur' ihtarına uymadı, 15 dakika kovalandı

BOLU - Bolu'da 'Dur' ihtarına uymayan trafikten men cezası bulunan Tofaş marka otomobil sürücüsü, 15 dakikalık kovalamaca sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin gece denetimi yaptığı bir noktaya Y.E.K. idaresindeki 35 KZE 88 plakalı Tofaş marka otomobil, girmek istemedi. Polisin 'Dur' ihtarı yaptığı araç, uygulama noktasından kaçtı. Ekiplerin peşine düştüğü Y.E.K., Sağlık Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde, ters yönden kaçtı. Peşine onlarca polis ekibini takan Y.E.K., 15 dakikalık kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekiplerinin köşeye sıkıştırdığı otomobilin, trafikten men cezasının bulunduğu öğrenildi. Sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.