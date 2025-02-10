Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karavandaki güneş panelinden çıktığı tahmin edilen yangın arı ürünleri deposuna sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesinde arıcılık yapan İ.A. isimli vatandaşa ait karavanda bulunan güneş panelinden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Güneş panelinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede arıcılık ürünlerinin bulunduğu depoya sıçradı.
İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında depo içinde bulunan arı malzemeleri karar gördü. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Köyceğiz'de Güneş Panelinden Çıkan Yangın Arı Ürünleri Deposuna Sıçradı - Son Dakika
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