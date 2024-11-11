Kozan\'da Huzur ve Güven Uygulamaları

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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen "Huzur ve Güven" uygulamalarında 7 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 7 hükümlü yakalandı.

Kozan'da 4-11 Kasım tarihleri arasında 28 farklı noktada 274 polis ile gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamalarında suçlular yakalanırken, suç unsurları da ele geçirildi. Uygulamalarda yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tüfek ve 29 fişek ele geçirilirken, 20.67 gram ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Trafik uygulamalarında ise 11 araca modifiyede işlem yapılırken, 40 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 13 araç, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamalarda ayrıca hırsızlık, adam yaralama ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranan 7 hükümlü yakalandı. - ADANA