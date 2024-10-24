Kozan'da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kozan'da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

Kozan\'da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

24.10.2024 08:29
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin orta refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan motosiklete çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Türkeli Mahallesi Göçyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Ayberk Arda A. yönetimindeki 01 D 6601 plakalı otomobil orta refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan Muhammed Musaco yönetimindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammed Musaco (27) ve annesi Emine Şimeli (52) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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