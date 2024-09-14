Kozlu\'da Anız Yangınına Hızlı Müdahale

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen anız yangını ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın Kozlu ilçesi İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre nedeni bilinmeyen şekilde anız yangını oluştu. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK