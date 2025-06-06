Kremlin'den Trump-Musk Tartışmasına Yanıt - Son Dakika
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Kremlin'den Trump-Musk Tartışmasına Yanıt

06.06.2025 16:21
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Kremlin, Trump ve Musk arasındaki atışmanın ABD'nin iç meselesi olduğunu belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li iş adamı Elon Musk arasında dün yaşanan atışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç meselesidir. Bu konuya hiçbir şekilde müdahale etmeye ya da herhangi bir yorumda bulunmaya niyetimiz yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li iş adamı Elon Musk arasında sosyal medya üzerinden dün yaşanan atışma gündemdeki yerini koruyor. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç meselesidir. Bu konuya hiçbir şekilde müdahale etmeye ya da herhangi bir yorumda bulunmaya niyetimiz yok. ABD Başkanının bu durumu kendi başına idare edeceğinden eminiz" ifadelerini kullandı.

" Ukrayna'daki savaş Rusya için varoluşsal bir mesele"

Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığı "çocuk kavgası" benzetmesine de yanıt vererek, "Burada elbette ABD Başkanının olanlar hakkında kendi bakış açısı olabilir, fakat bizim için bu varoluşsal bir meseledir. Bu, ulusal çıkarlarımızın, güvenliğimizin, kendimizin, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinin meselesidir" ifadelerini kullandı. Peskov, Moskova'nın ABD'nin arabuluculuk çabalarına minnettar olduğunu ve Washington ile temasların sürmesinin önemli olduğunu söyledi.

Trump'ın "çocuk" açıklaması

ABD Başkanı Trump dün, "Bazen parkta deli gibi kavga eden, birbirinden nefret eden iki küçük çocuk görürsünüz. Bazen onları bir süre kavga etmeye bırakmak ve sonra ayırmak daha iyidir" açıklamasını yapmıştı.

Trump-Musk kavgası

Trump ve Musk, dün sosyal medyada büyük bir kamuoyu tartışmasına girerek birbirlerine karşı suçlamalarda bulunmuşlardı. Musk, Trump'ın kendisinin desteği olmadan asla seçimleri kazanamayacağını söylemiş, Trump'ın azledilmesini savunmuştu. Musk, sosyal medya paylaşımında kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedeninin Trump'ın adının söz konusu davada geçmesi nedeniyle olduğunu iddia etmişti. Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" ifadelerini kullanmış, "Bu gönderiyi gelecek için kaydedin. Gerçek ortaya çıkacaktır" demişti.

Trump'tan Musk'a: "Çıldırdı"

Trump ise Musk'ın Amerikan Hükümetinin Verimliliğini Artırma Departmanı (DOGE) başkanlığı görevindeyken yükümlülüklerini yerine getirmeyi bıraktığını ve "çıldırdığını" ifade etmişti. Trump, Musk'ı şirketleriyle olan devlet sözleşmelerini feshetmek ve tüm sübvansiyonları iptal etmekle tehdit etmişti. Vergi indirimi tasarısını savunan Trump, "Elon'un bana karşı dönmesi umurumda değil, ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu, Kongre'ye sunulan en büyük yasa tasarılarından biri. 1,6 trilyon dolarlık rekor bir harcama kesintisi ve şimdiye kadar verilen en büyük vergi indirimi. Bu yasa tasarısı kabul edilmezse, yüzde 68'lik bir vergi artışı ve bundan çok daha kötü şeyler olacak. Bu karmaşayı ben meydana getirmedim. Ben sadece düzeltmek için buradayım" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kremlin'den Trump-Musk Tartışmasına Yanıt - Son Dakika

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