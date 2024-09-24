Küçük Lüfer Avına 66 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçük Lüfer Avına 66 Bin Lira Ceza

Geniş Video İzle

İnebolu'da avlanabilir boyun altında lüfer yakalayan 4 kişiye toplam 66 bin 108 lira ceza kesildi.

24.09.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avlanabilir boyuttan küçük kasalarca lüfer balığı yakalandı: 4 kişiye 66 bin 108 lira ceza kesildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından balıkçı barınağındaki bir teknede yapılan kontrolde kasalar dolusu, avlanabilir asgari boy sınırından küçük lüfer balığı ele geçirildi. Ekipler tarafından 4 kişiye 66 bin 108 lira idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde bulunan balıkçı barınağında denetimde bulundu. Denetim sırasında, bir balıkçı teknesinde avlanabilir asgari boy sınırından küçük 30 kasa lüfer (çinekop) cinsi balık ele geçirdi. Ekipler, balıklara el koyarak İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti.

Ekipler tarafından, Su Ürünleri Yönetmeliği çerçevesinde avlanabilir asgari boy altında su ürünleri istihsali yapmaktan balıkçı teknesinde bulunan L.P.'ye 8 bin 918 TL, Ş.C.'ye 8 bin 918 TL, E.U.'ya 8 bin 918 TL ve K.K.'ya 39 bin 354 TL olmak üzere toplamda 66 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

Küçük Lüfer Avına 66 Bin Lira Ceza
Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Balıkçılık, Denizcilik, Kastamonu, İnebolu, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçük Lüfer Avına 66 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Müge Anlı’da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü Müge Anlı'da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü
11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 12:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Küçük Lüfer Avına 66 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement