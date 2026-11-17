Küçükçekmece'de el freninin çekilmesi unutulan bir otomobil yokuş aşağı kayarak önce bariyerlere, ardından da bir eve çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, evde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Olay, Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobil, iddiaya göre el freni çekilmeden ve vitesi boşta bırakılarak terk edildi. Bir süre sonra yokuş aşağı kaymaya başlayan araç, hızlanarak önce çıkmaz sokağı ayıran bariyerlere çarptı, ardından bir binanın bahçesine savrularak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle evde ve araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"Okulların tatil olması muhtemel bir faciayı önledi"

Kazanın olduğu sırada sokakta kimsenin bulunmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini belirten ev sahibi Selahattin Özpolat, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"El freni çekilmeden, vitesi boşta bırakılarak araçtan inilince araba birden hızlanıp buradaki taşa çarpıyor. Taşın biri zaten yerinden koptu. Ters dönerek bizim binanın oradaki incir ağacının köküne çarptı. Okullar tatilde olduğu için ve buradan kimse geçmediği için cana gelen bir şey olmadı. Burayı da bu şekilde bırakıp gittiler. Burası için Küçükçekmece Belediyesinden talep istiyoruz. Kazayı yapan kişi 'el frenini çektim' diyor ama biz baktık, el freni çekik değildi. Araba viteste de değildi. Ben de şoförüm, vitesi boşta olan araç el freni çekilmeden durur mu? Durmaz. Ama anlatamıyoruz insanlara" diye konuştu.