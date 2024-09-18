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Küçükçekmece'de Kaçak Telefon Operasyonu

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385 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

18.09.2024 11:46
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Küçükçekmece'de 385 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de ihbar üzerine adrese baskın yapan polis ekipleri, 385 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 16 Eylül'de İnönü Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Baskında, polis ekipleri çevreyi kontrol ettiğinde elinde poşet olan iki şahsın eve girdiğini tespit etti. Bunun üzerine polis, eve girip şahısları yakalarken, poşetlerin içinde bulunan 175 adet kaçak cep telefonunu ele geçirdi. Polis daha sonra evde yaptığı aramada 210 adet kaçak cep telefonu, 87 adet şarj alete başlığı ele geçirdi. Aramanın ardından şüpheli M.K, ile H.K, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakolda sorguları tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve ifadeleri alınan iki şahıs adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.

Küçükçekmece\'de Kaçak Telefon Operasyonu
Kaynak: İHA

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