Küçükçekmece'de Korkunç Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Korkunç Yangın

11.06.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A.Y., kavga ettiği kadının evini yakıp binayı boşaltmak için zillere basarak kaçtı.

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre birlikte yaşadığı kadın ile tartışan şahıs evi yaktıktan sonra 'binayı boşaltın, yangın var' diye apartmanın zillerine basarak itfaiyeyi de arayıp olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Şahsın evi yaktıktan sonra zillere basıp kaçma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.Ö. birlikte yaşayan ve aynı iş yerinde çalışan A.Y., arasında sürekli kavga etmeye başladı. N.Ö., yaşadıkları kavga nedeniyle birlikte yaşadığı A.Y., hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararını öğrendikten sonra sinirlenen A.Y., iş yerinin eve bakan camını kırıp evi ateşe verdi. Ardından apartmanın zillerine basıp itfaiyeyi arayacağını söyleyerek 'Aşağı inin, binayı boşaltın, yangın var' şeklinde bina sakinlerine seslenerek olay yerinden kaçtı. Dışarı çıkan bina sakinleri yangını A.Y.'nin çıkardığını öğrendi. A.Y.'nin ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Ardından daire sakini N.Ö. ev sahipleri ile emniyete giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Bu sırada bir araçla olay yerine geri gelen A.Y., evi tekrar yakıp kaçtı. Yangın fark edilince komşuların ihbarı üzerine olay yerine tekrar itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu defa ev yangında kül olarak kullanılmaz hale geldi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. A.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.Y.'nin yangını çıkardıktan sonra zillere basıp kaçma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Zile basıp 'Aşağı inin, binayı boşaltın, yangın var' dedi"

Yangınla ilgili konuşan ev ve iş yeri sahibi Büşra Özcan, "Olay 01.30 sıralarında oldu. Ben uyurken zil üst üste çalmaya başladı. Balkona koştuğumda dükkandaki kiracı 'Ev yanıyor, binayı boşaltın. Ben itfaiyeyi arıyorum' dedi. Zile basıp 'Aşağı inin, binayı boşaltın, yangın var' dedi. O an yangını onun başlattığını düşünmedim. Aşağı apar topar indim. Dükkanın içerisinde eve bağlantılı küçük bir cam var. Beraber yaşadıkları kadınla olan evleri. Ayrıldıkları için tehdit savurup intikam alma amaçlı. Camdan ateş yakıyor ve bütün ev kül oluyor. Sonra itfaiye ve polisler geldi. Daha sonra şikayetçi olmak için yangın çıkan evde yaşayanlarla beraber karakola gittik. Biz orda beklerken mahalle sakinleri de evlerine çıkıyorlar. O sırada bir arabayla tekrar gelip evi ikinci defa tutuşturdu. İtfaiye tekrar gelene kadar ev tamamen kül oldu. Ev şuan yaşanmaz halde. Bizim canımıza kast etti. Zile basmaya da bilirdi. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Kadın belki başka evde yaşayacak. Adam da belki içerde bir kaç ay duracak ama biz evimizden, dükkanımızdan ve canımızdan olmuş olduk. Yetkililer bu konuda lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Şu anda can güvenlimiz olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"Kendi iş yerinin kameralarını kapatmış"

Evin kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Aydın Tül, "Burada elektrikçi olan bir arkadaş yaşıyordu. Aralarında tartışma çıkmış. Bayan erkeğe uzaklaştırma almış. Sinirlenince gelip dükkanı yakmış. Dükkandan daireyi ateşe vermiş. Polis ve itfaiye gelince yangını söndürdüler. İfade için karakola gittiğimizde yarım saat geçmeden tekrar gelmiş. Burada kimse kalmamış. Tekrar ateşe vermiş. İkinci defa yaktıktan sonra hasar büyük oldu. İtfaiye tekrar gelip söndürdü. Çok büyük zararımız var. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Daire kullanılamaz halde. Kendi iş yerinin kameralarını kapatmış. Zillere de basıp vatandaşları uyandırmış" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, istanbul, Politika, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Kavga, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Korkunç Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı İsrail'e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
Aksaray’da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

13:27
ABD ve Çin’den piyasaları rahatlatacak anlaşma
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma
13:08
Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
17:48
Guti’den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray’a gitme
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
17:25
Türk spor tarihinde bir ilk Toprak Razgatlıoğlu 2026’da MotoGP’de yarışacak
Türk spor tarihinde bir ilk! Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak
17:18
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
17:16
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich’e yaptırım kararı
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
16:57
Bosna Hersek’te Meclis oturumu ’yılan’ nedeniyle ertelendi
Bosna Hersek'te Meclis oturumu 'yılan' nedeniyle ertelendi
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 13:47:28. #7.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Korkunç Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.