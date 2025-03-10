Küçükçekmece\'de polisle kovalamaca

İstanbul Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca esnasında polis aracına çarptı.

Küçükçekmece Atakent mahallesi Turgut Özal bulvarı üzerinde sabah saatlerinde polis ekipleri durumunda şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında polisin havaya ateş açtı. Araçta bulunan iki kişi bir süre ilerledikten sonra yolun polis tarafından kapatıldığını fark etti. Geri geri gidip yoldan çıkmaya çalışan şahıslar kendilerini takip eden polis aracına çarptı. Şahıslar yakalanırken, kaza da ölen ya da yaralanan olmadı. Gözaltına alınan 2 şahsın firari oldukları öğrenildi. - İSTANBUL