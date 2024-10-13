Küçükçekmece'de Toprak Kayması: Bina Boşaltıldı, Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Toprak Kayması: Bina Boşaltıldı, Çalışmalar Devam Ediyor

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Küçükçekmece'de meydana gelen toprak kayması sonucu boşaltılan bir binada itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sakini Fatma Dilek, kayma anında yaşadığı paniği ve hissettiklerini aktardı.

13.10.2024 12:25  Güncelleme: 12:30
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Küçükçekmece'de toprak kayması nedeniyle boşaltılan binada çalışmalar devam ediyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de toprak kayması nedeniyle boşaltılan binada çalışmalar devam ediyor.

Olay, Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi, Bülent 2 Sokak'ta saat 23.15 sıralarında gerçekleşti. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle bir site içerisinde yer alan binaların arasında toprak kayması meydana geldi. Temel atma çalışmaları devam eden bir inşaata doğru kayan toprak nedeniyle site içerisinde yer alan bir binada sarsıntı yaşandı. Binanın bahçe duvarını yıkarak inşaat temeline doğru kayan toprak, site içerisinde yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Toprak kayması sonrası hissettikleri sarsıntının korkusuyla binalarını boşaltan site sakinleri, kendilerini sokakta buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarsıntı geçiren binanın sakinleri, tedbir amaçlı binadan tahliye edilirken, belediye tarafından mühürlendi. Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, bir kısmı ise belediye tarafından kendilerine tahsis edilen yerlere gitti. Toprak kaymasının yaşandığı alanda ise yetkililerin çalışmaları devam ediyor.

Temelinde kayma yaşanan binanın sakini Fatma Dilek, "'Güm' diye bir ses geldi. Ben kolanlardan hissettim, bacadan kurum dökülür gibi kolanlardan ses geldi. Daha sonra bina dışından evlerinizi boşaltın diye bir ses geldi ve herkes sokağa çıktı. Daha sonra bizimde oturduğumuz B blok mühürlendi, C ve A blok sakinlerinin evlerine çıkabileceği söylendi. Biz ise sabahtan bu yana sokaktayız. Bu sabah yine bir kayma yaşandı, perişanım yani, korkuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Toprak Kayması: Bina Boşaltıldı, Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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