Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler

Geniş Video İzle

Küçükçekmece'de, yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıkan bir otomobil sürücüsü, kamyonet sürücüsü ve beraberindekiler tarafından darbedildi. Olay, motosikletli polis ekiplerinin geçişi sırasında yaşandı ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücü, saldırıyı cep telefonu ile kaydetti. Polislerin geçişi sırasında kamyonet sürücüsü uzaklaştı, ancak polislerin gitmesinin ardından otomobil sürücüsüne saldırıldı. Olay, başka bir otomobil sürücüsü tarafından da kaydedildi.

21.05.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de, yol verme meselesi nedeniyle bir otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında tartışma çıktı. Polislerin geçişi sırasında kamyonet sürücüsü uzaklaştı, ancak polislerin gitmesinin ardından otomobil sürücüsüne saldırdı.Olay anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ARACINI OTOMOBİLİN ÖNÜNE KIRDI

Olay, akşam saatlerinde Basın Ekspres Yolu, İkitelli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kamyonetin şoförü, otomobilin önüne kırarak bir süre taciz etti. Otomobil sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda almaya başladı.

Sürücüye saldırmak için polislerin gitmesini beklediler! Darp anları kamerada

"POLİSLER GELMESE ADAMLAR BİZİ DÖVECEK"

Kamyonette bulunanların, otomobil sürücüsünü taciz ettiği anlarda tesadüfen motosikletli polis ekipleri yoldan geçti. Bu sırada kamyonet otomobil sürücüsünden uzaklaştı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün "Polisler gelmese adamlar bizi dövecek" dediği duyuldu. Ancak polis ekiplerinin gitmesi ve trafiğin yoğunlaşmasıyla kamyonetten inenler otomobil sürücüsüne saldırdı.

Sürücüye saldırmak için polislerin gitmesini beklediler! Darp anları kamerada

KAMYONETTEN İNİP SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Çakarlı bir cipten de yardım isteyen sürücü saldırıdan kurtulamadı. Kamyonettekilerin otomobil sürücüsüne saldırdıkları anlar başka bir otomobil sürücüsü tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Küçükçekmece, İstanbul, trafik, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
12:05 Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı’na imzayı atıyor Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na imzayı atıyor
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 14:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement