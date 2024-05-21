Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler

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İstanbul Küçükçekmece'de, yol verme meselesi nedeniyle bir otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında tartışma çıktı. Polislerin geçişi sırasında kamyonet sürücüsü uzaklaştı, ancak polislerin gitmesinin ardından otomobil sürücüsüne saldırdı.Olay anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ARACINI OTOMOBİLİN ÖNÜNE KIRDI

Olay, akşam saatlerinde Basın Ekspres Yolu, İkitelli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kamyonetin şoförü, otomobilin önüne kırarak bir süre taciz etti. Otomobil sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda almaya başladı.

"POLİSLER GELMESE ADAMLAR BİZİ DÖVECEK"

Kamyonette bulunanların, otomobil sürücüsünü taciz ettiği anlarda tesadüfen motosikletli polis ekipleri yoldan geçti. Bu sırada kamyonet otomobil sürücüsünden uzaklaştı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün "Polisler gelmese adamlar bizi dövecek" dediği duyuldu. Ancak polis ekiplerinin gitmesi ve trafiğin yoğunlaşmasıyla kamyonetten inenler otomobil sürücüsüne saldırdı.

KAMYONETTEN İNİP SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Çakarlı bir cipten de yardım isteyen sürücü saldırıdan kurtulamadı. Kamyonettekilerin otomobil sürücüsüne saldırdıkları anlar başka bir otomobil sürücüsü tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.