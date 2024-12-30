Küçükçekmece'de Yol Verme Kavgası

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Küçükçekmece'de iki grup arasında yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece 03.00 sıralarında Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumrukla vurmaya başladı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler de iki grubun kavga ettiği ve vatandaşların ayırmaya çalıştığı görülüyor. Ayrıca taraflardan birinin yerde tekmelendiği görülüyor.