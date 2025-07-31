Kudret Özçelik Antalya\'ya Atandı

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Kudret Özçelik, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Kudret Özçelik, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne atandı. Polis kloleji ve polis akademisi mezunu olan ve Ankara'da 6 yıl, Ağrı'da 4 yıl ve son olarak Çankırı'da 4 yıl görev yapan Özçelik, başarılı hizmetlerinin ardından Antalya'daki yeni görev yerine atandı.

Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Özçelik'e teşekkür ederek başarısı dileklerini iletti. - ÇANKIRI