Kula\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta şahıslar üzerinde yapılan kaba aramada 479 adet sentetik hap ve uyuşturucu kullanmaya yarayan 2 adet düzenek (bong) ele geçirildi.

Kula ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen aracı takibe alan polis ekipleri, aracı durdurarak araçta bulunan 5 kişiyi araçtan indirdikten sonra kaba üst araması yaptı. Şüpheli şahıslardan S.K., M.S.G., M.E. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, M.D.'nin ikametinde gece saatlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretine ilişkin önemli delillerin yanı sıra bir adet kuru sıkı tabanca ve dört adet fişek ele geçirildi.

M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi. - MANİSA