Kulu\'da Bayram Denetimleri Artırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Kurban Bayramı öncesi jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler artırıldı.

Kulu ilçesinde bağlı Ömeranlı Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yollardaki aşırı yoğunluktan sebebiyle denetimler devam ediyor. Ekipler, sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için bugünden itibaren yollarda kontrolleri artırdı. Jandarma ve polis ekipleri araçların kontrollerini yaparken, sürücü ve yolculara uyarılarda bulunuyor. - KONYA