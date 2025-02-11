Kunduz'da İntihar Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
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Kunduz'da İntihar Saldırısı: 5 Ölü

Kunduz ilinde Kabil Bankası önünde gerçekleşen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı.

11.02.2025 12:33
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Afganistan'ın Kunduz ilinde devlet bankasının önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinde yerel saatle 08.35 sıralarında devlete ait Kabil Bankası'nın (Kabul Bank) önüne gelen saldırgan, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Kunduz İl Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jumaluddin Khaksar yaptığı açıklamada, "Kabil Bankası önünde bir intihar saldırganı kendisini havaya uçurdu, banka güvenlik görevlileri ve siviller de dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bu olayla bağlantılı olarak şimdiye kadar kimse gözaltına alınmadı. Ancak Kunduz İl Emniyet Müdürlüğü, olayın faillerinin bulunup adalete teslim edilmesi için ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Maaş ödemeleri ertelenmişti

Ülkenin en büyük bankası olarak bilinen Kabil Bankası (Kabul Bank), Ocak ayının son günlerinde memur maaşlarının ödemesini 3 ay süreyle ertelemiş, bazı memurların şikayeti medyaya yansımıştı. - KABİL

Kaynak: İHA

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