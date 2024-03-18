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Kurusıkı tabanca ateş aldı, 2 çocuk yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk tabancanın ateş alması sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kurusıkı tabanca ile oynayan C.A. ve O.D. (16), silahın ateş alması sonucunda ellerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.