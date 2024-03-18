Kurusıkı tabanca ateş aldı, 2 çocuk yaralandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk tabancanın ateş alması sonucunda yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kurusıkı tabanca ile oynayan C.A. ve O.D. (16), silahın ateş alması sonucunda ellerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurusıkı tabanca ateş aldı, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavga, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski futbolcu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir' ifadelerini kullandı. Korkmaz ise Trabzonspor taraftarının saldırısını görünce dayanamadığını belirterek, 'Bu insanlığa sığmaz' dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tütün satışı yapan bir şahıs, çuvalın içine peçete koyarak dolandırma girişiminde bulundu. Mağdur ağabey ve kardeşi tarafından darp edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yukarıbalcılar köyünde meydana gelen trafik kazasında araç şarampole yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'da iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaat işçisi, kaldığı otel odasında kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde kurusıkı tabanca ile oynayan 16 yaşındaki C.A. ve O.D., tabancanın ateş alması sonucu ellerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuklar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?