Kurusıkı Tabanca Ile Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı - Son Dakika
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Kurusıkı Tabanca Ile Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı

Kurusıkı Tabanca Ile Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamalarında havaya ateş eden M.A. polis tarafından yakalandı.

01.01.2025 05:59
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında sokakta yürüdüğü esnada kurusıkı tabanca ile havaya 2 el ateş eden bir maganda, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İzmir'de yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli kutlamalar yapılırken, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde ise sokakta yürüyen M.A., isimli bir şahıs kurusıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.A.'ya idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, magandanın havaya ateş açtığı anlar, yeni yıl kutlamalarını cep telefonu ile çeken bir vatandaş tarafından görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurusıkı Tabanca Ile Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurusıkı Tabanca Ile Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı - Son Dakika
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