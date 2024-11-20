Kurye Darp Edildi: Olayın Anları Kamerada - Son Dakika
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Kurye Darp Edildi: Olayın Anları Kamerada

Bodrum'da kuryeye otomobille çarpan kişiler, darp etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

20.11.2024 19:23
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Otomobille çarptılar, ardından darp ettiler... O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletle kuryelik yapan İsmail Zoroğlu'na otomobille çarpan şahıslar, daha sonra kuryeyi etti. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

6 ay önce bir zincir marketin paket servis işini yapan taşeron firma ile anlaşan İsmail Zoroğlu (38), zincir marketin dağıtım işlerini yapmaya başladı. İddiaya göre, taşeron firmadan alacaklarını alamayan Zoroğlu, firmayı icraya verip başka bir işletme çalışmaya başladı.

Bunun üzerine İsmail Zoroğlu ile taşeron firmanın sahibi arasında husumet başladı. Geçen perşembe günü akşam saatlerinde firma sahibinin bulunduğu otomobil ve bir motosiklet, İsmail Zoroğlu'nu takip etmeye başladı.

Şahıslar, Ortakent Cami Sokak'ta İsmail Zoroğlu'nun kullandığı motosiklete otomobille çarptıktan sonra arbede çıktı. Arbedede otomobildeki 2 kişi ve motosikletteki bir kişi kuryeyi darp etti. Şahısların otomobille motosiklete kasten çarpmaları ve kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şahısların, olay yerinden ayrılırken de kuryenin motosikletine çarparak gittikleri görüldü.

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Zoroğlu'nun elinde ve başında yaralanmalar olduğu, burnunda da kırık olduğu öğrenildi. Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunan kurye İsmail Zoroğlu, başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

"2012 yılından beri Bodrum'da yaşıyorum. Bundan 5-6 ay önce bir zincir marketin taşıma işini yaptım. Ben vergimi veriyorum, fatura karşılığı iş yapıyorum. Ancak alacaklarımızı alamadığımız için bu işi hukuki yoldan çözmeye çalıştık ve alacaklı olduğumuz kişileri icraya verdik. Bu zincir marketin işini yapan taşeron firma yetkilileri, geçen Perşembe akşamı saat 19.00 sularında ben başka firmanın paketini taşıdığım esnada beni takip etmeye başladılar. Beni yaklaşık 2 kilometre takip ettikten sonra Ortakent Camii Sokak içerisinde önce bana arabayla çarptılar. Arkasından arbede oldu ve beni darp ettiler. Tekrar kaçarken motosikletimi ezdiler."

"Ben firma sahibinin aracını bildiğim için beni tanımadığım bir şahıs motosikletle takip etti. Ben de şüphelenmedim. Motosikletli beni takip edip firma sahibine nereye gittiğimi bilgi verdi. O da aracıyla bana çarptı" diyen Zoroğlu, 195 bin TL alacağının olduğunu ifade ederek, "Hukuki yollardan hakkımı arayacağım, davamı devam ettireceğim. Bizim amacımız sadece her şeyin hukuk çerçevesi içerisinde çözülmesi. Sorunlar sokakta olaylarla değil, hukuk içerisinde çözülsün. Bodrum gibi bir tatil beldesinin huzurunun bozulmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Kendisine saldıran şahısların yakalanmasını ve olayla ilgili delillerin toplanmasını isteyen Zoroğlu, "Bu olay planlı ve tasarlayarak yapılan bir olay olduğu için sadece olay yeri değil, olayın başladığı ve devam ettiği yerde incelemeler yapılmalıdır. Eğer bu yapılırsa bu şahısların beni takip ettiği görülür. Bu olayda benim haklı olmam için illa ki ölmem gerekmiyor, sakat kalmam veya ağır yara almam gerekmiyor. Ben olay esnasında motosikletten kendimi atarak canımı kurtardım. Daha sonra şahısları engellemek için birebir mücadele ettim. Bu mücadelemi şu anda devam ettirmek istiyorum. Sesimi herkese duyurmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurye Darp Edildi: Olayın Anları Kamerada - Son Dakika

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