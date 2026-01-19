Kuşadası'nda metruk binada korkutan yangın - Son Dakika
Kuşadası'nda metruk binada korkutan yangın

19.01.2026 17:57  Güncelleme: 17:59
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, tehlike arz eden binayla ilgili yetkililere başvurmuştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Camikebir Mahallesi Arslanlar Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alev ve yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Ekipleri uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan mahalle sakinleri söz konusu metruk bina ile ilgili daha önce yetkililere başvuruda bulunduklarını, binada kimsesiz kişilerin kaldığı, çöp biriktirildiği ve zaman zaman ısınmak amacıyla ateş yakıldığını belirtti. Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce harekete geçerek tehlike arz eden binanın kapatılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

