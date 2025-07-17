Kuşadası\'nda Minibüs Denetimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolcu taşıyan minibüslerde jandarma tarafından sivil denetimler devam ediyor.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Kuşadası ilçesi merkezinden Güzelçamlı Mahallesi'ne yolcu taşıyan minibüslere sivil Jandarma personel tarafından belli bir noktadan binilerek şoför ve yolcular denetlendi. Sivil görevli personel ve kontrol noktasında bulunan ekipler tarafından araç kontrol edilerek sürücülere/yol kullanıcılarına trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN