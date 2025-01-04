Kütahya'da 2024 Polisi Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

3.Sayfa

Kütahya'da Motosikletli Polis Timler Büro Amirliğinin 2024 yılı icraatı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Büro Amirliği tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 174 narkotik yakalamasında; 112,44 gram metamfetamin, 55,25 gram esrar, 10,70 gram kokain, 190,64 gram bonzai, 102,1 santimetre 105,9 santimetre adet kağıda emdirilmiş bonzai, 2 bin 930 adet sentetik ecza, 0,46 gram toz halinde sentetik ecza, 2 adet ecstasy hap, 53 adet payp, 9 adet bong ve 1 adet esrar öğütücüsü ele geçirildi. 118 aranan şahıs yakalandı. 20 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 18 kurusıkı tabanca, 507 fişek, mermi ve 213 kesici alet ele geçirildi. 3 tarihi eser yakalamasında, 75 adet tarihi eser, 5 adet detektör, 1 adet pointer ve 7 adet sikke ele geçirildi. 500 paket kaçak sigara ve 700 adet bandrol ele geçirildi. 4 adet 200 TL sahte banknot, 1 adet kaçak telsiz, 2 çalıntı araç, 12 hacizli, yakalamalı araç ele geçirildi. 9 çalıntı motosiklet, 3 change motosiklet, 3 tescilsiz motosiklet, 1 şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, 1 trafikten men motosiklet, 1 hurda kaydı motosiklet, 1 çalıntı plakalı motosiklet, 2 sahte plakalı motosiklet ve 1 hacizli yakalamalı motosiklet yakalandı. 28 ehliyetsiz sürücüye, 14 dur ihtarına uymayan sürücüye, 16 alkollü sürücüye,12 trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye trafik yönünden toplamda 894 bin 228 TL idari para cezası uygulandı. 1 suçüstü kasten yaralama, 1 suçüstü silahla tehdit, 1 genel güvenliği tehlikeye sokma olayı, 2 adet ruhsatlı tabanca, 2 suçüstü hırsızlık, 1 kimliği tespit edilemeyen şahıs ve 434 yoklama kaçağı yakalandı. Toplamda 38 bin 270 şahıs sorgulandı. - KÜTAHYA