Kütahya'da 2024 Polisi Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da 2024 Polisi Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Kütahya'da motosikletli polis timleri, 2024'te 174 narkotik ve birçok suç operasyonu düzenledi.

04.01.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Motosikletli Polis Timler Büro Amirliğinin 2024 yılı icraatı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Büro Amirliği tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 174 narkotik yakalamasında; 112,44 gram metamfetamin, 55,25 gram esrar, 10,70 gram kokain, 190,64 gram bonzai, 102,1 santimetre 105,9 santimetre adet kağıda emdirilmiş bonzai, 2 bin 930 adet sentetik ecza, 0,46 gram toz halinde sentetik ecza, 2 adet ecstasy hap, 53 adet payp, 9 adet bong ve 1 adet esrar öğütücüsü ele geçirildi. 118 aranan şahıs yakalandı. 20 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 18 kurusıkı tabanca, 507 fişek, mermi ve 213 kesici alet ele geçirildi. 3 tarihi eser yakalamasında, 75 adet tarihi eser, 5 adet detektör, 1 adet pointer ve 7 adet sikke ele geçirildi. 500 paket kaçak sigara ve 700 adet bandrol ele geçirildi. 4 adet 200 TL sahte banknot, 1 adet kaçak telsiz, 2 çalıntı araç, 12 hacizli, yakalamalı araç ele geçirildi. 9 çalıntı motosiklet, 3 change motosiklet, 3 tescilsiz motosiklet, 1 şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, 1 trafikten men motosiklet, 1 hurda kaydı motosiklet, 1 çalıntı plakalı motosiklet, 2 sahte plakalı motosiklet ve 1 hacizli yakalamalı motosiklet yakalandı. 28 ehliyetsiz sürücüye, 14 dur ihtarına uymayan sürücüye, 16 alkollü sürücüye,12 trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye trafik yönünden toplamda 894 bin 228 TL idari para cezası uygulandı. 1 suçüstü kasten yaralama, 1 suçüstü silahla tehdit, 1 genel güvenliği tehlikeye sokma olayı, 2 adet ruhsatlı tabanca, 2 suçüstü hırsızlık, 1 kimliği tespit edilemeyen şahıs ve 434 yoklama kaçağı yakalandı. Toplamda 38 bin 270 şahıs sorgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Motosiklet, Güvenlik, Politika, Narkotik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 2024 Polisi Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 12:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 2024 Polisi Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.