Kütahya'da Asayiş Kontrolleri: 7 Aranan Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontroller açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında 7 aranan şahıs, 1 dosya firarisi olarak aranan şahıs, 1 kayıp şahıs ve 2 yasal kalış hakkı bulunmayan şahıs yakalandı. 0.15 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza hap yakalaması yapıldı. 7 adet kesici alet ele geçirildi. 40 ticari taksi ve 45 motosiklet kontrol edilirken, 8 araç sürücüsüne Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 122 bin 298 cezai işlem uygulandı. 34 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı. 8 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 50 işletme kontrol edildi. 60 park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan Önleyici Hizmet Uygulamalarında 4 bin 631 şahıs, 750 araç sorgulandı. - KÜTAHYA