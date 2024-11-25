Kütahya'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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Kütahya'da Dolandırıcılara Operasyon

Kütahya\'da Dolandırıcılara Operasyon

Polis kılığına giren dolandırıcılar, 750 bin TL'lik ziynet eşyası almak isterken yakalandı.

25.11.2024 11:30
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Kütahya'da telefonla aradıkları vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtarak 750 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandırmak isteyen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

İddiaya göre, A.Ş. isimli vatandaş, polise bir şahsın kendisini polis olarak tanıtarak suça karıştığını söylediğini ve evindeki altınların fotoğraflarını göndermesini istediğini, ardından bu altınları inceleme için teslim etmesi gerektiğini ifade ettiğini bildirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, A.Ş.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon başlattı. Şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç kısa sürede tespit edildi. Müştekinin evinin çevresinde tertibat alan ekipler, şüpheli bir aracın müştekinin evine yakın bir sokakta park ettiğini ve içerisinden bir kişinin sık sık müştekinin sokağına girip çıktığını gözlemledi. Şüpheli şahıs, müştekiden altın dolu poşeti balkondan atmasını istedi. Poşeti teslim alan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışırken kısa süren bir kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden araç sürücüsü T.A., sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, B.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca T.A.'ya korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle 32 bin 233 TL idari para cezası kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Operasyon sayesinde A.Ş.'nin yaklaşık 750 bin TL değerindeki ziynet eşyasının kaybı önlenmiş oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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