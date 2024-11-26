Kütahya\'da Dolandırıcılara Suçüstü

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Kütahya'da "Polisiz" diyerek dolandırıcılık yapmaya çalışan şüphelilere suçüstü

Operasyon sayesinde müştekinin 750 bin TL değerindeki ziynet eşyasının kaybı önlenmiş oldu

KÜTAHYA - Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "Polisiz" diyerek dolandırıcılık teşebbüsünde bulunan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İddiaya göre, A.Ş. isimli vatandaş, bir şahsın kendisini polis olarak tanıtarak suça karıştığını söylediğini ve evindeki altınların fotoğraflarını göndermesini, ardından bu altınları inceleme için teslim etmesi gerektiğini ifade etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Ekipler, müşteki A.Ş.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda kapsamlı bir operasyon başlattı. Şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç kısa sürede tespit edildi. Müştekinin evinin çevresinde tertibat alan ekipler, şüpheli bir aracın müştekinin evine yakın bir sokakta park ettiğini ve içerisinden bir kişinin sık sık müştekinin sokağına girip çıktığını gözlemledi. Şüpheli şahıs, müştekiden altın dolu poşeti balkondan atmasını istedi. Poşeti teslim alan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı, ancak kısa süren bir kovalamaca sonucu şüpheliler suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden araç sürücüsü T.A., sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, B.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, T.A.'ya korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle 32 bin 233 TL idari para cezası kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Operasyon sayesinde, müşteki A.Ş.'nin yaklaşık 750 bin TL değerindeki ziynet eşyasının kaybı önlenmiş oldu.