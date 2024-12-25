Kütahya'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Kütahya'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Kütahya\'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Farklı illerde dolandırıcılık yapan çete, polis operasyonuyla yakalandı; 10 milyon TL kazandılar.

25.12.2024 09:29
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Kütahya'da, farklı illerde, çaldıkları cep telefonlarını kullanarak bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan bir çete, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin, müşteri kılığında girdikleri iş yerlerinde mağdurları oyalayarak cep telefonlarını çaldıkları ve bu cihazlar üzerinden banka hesaplarına erişim sağlayarak yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan titiz takip ve çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları ve cep telefonlarını başkalarının erişiminden korumaları konusunda uyardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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