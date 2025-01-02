Kütahya'da Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi'nde Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan kontrollerde, F.Y. (33) isimli şahıs durduruldu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamalarında, Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masası tarafından, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

F.Y., doktor raporunun ardından işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA