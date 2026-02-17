Kütahya\'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde kereste atölyesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Simav ilçesi 101 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kereste atölyesinde saat 12.30 sıralarında Ali Ertem (40), tomruk işleme sırasında dengesini kaybederek biçme makinesinin üzerine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali Ertem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA