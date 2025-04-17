Kütahya'da Oto Galerilere Denetim

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oto galerilere yönelik yapılan uygulamada 83 oto galerisi denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fuat Paşa Mahallesi Sanayi sitesinde faaliyet gösteren oto galerilere yönelik yapılan uygulamada, 83 oto galeri denetlendi, 529 aracın şase, motor numaraları, plaka ve ruhsatları kontrol edildi, 102 şahıs sorgulandı. 39 adet oto galeri olarak faaliyet gösteren işyerinin, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı tespit edilerek ilgili kurumla gerekli yazışmalara başlanıldı. Bir aracın yapılan sorgulamasında, Kütahya 1.İcra Dairesi tarafından, haciz yakalamalı olarak aranıyor olduğu anlaşıldı. Araç gerekli işlemler gereği Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı ekibe teslim edildi. - KÜTAHYA