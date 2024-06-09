Kütahya'da Otobüste Yapılan Aramada 165.46 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Kütahya'da durdurulan otobüste yapılan aramada üzerinde 165.46 gram kokain ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan şehirlerarası uyuşturucu sevkiyatının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde, İstanbul'dan Antalya istikametine giden şehirlerarası otobüs çevreyolu üzerinde durduruldu. Otobüsteki yolculardan E.G. (38) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 165.46 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA